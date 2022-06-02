Hatay'da jandarma uzman çavuş, kiraladığı aracın içinde başından vurulmuş halde bulundu - Son Dakika
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Hatay'da jandarma uzman çavuş, kiraladığı aracın içinde başından vurulmuş halde bulundu

02.06.2022 11:16
Hatay'da jandarma uzman çavuş, kiraladığı aracın içinde başından vurulmuş halde bulundu

Hatay'da görevli jandarma uzman çavuş Hüseyin Özkan, kiraladığı aracın içinde başından silahla vurulmuş halde bulundu. Cenazesi toprağa verilen Özkan'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Altınözü Karbeyaz Jandarma Komutanlığı'nda 2 yıldır görev yapan jandarma uzman çavuş Hüseyin Özkan, salı sabahı nöbeti teslim ederek istirahate ayrıldı. Özkan, aynı günün akşamı ilçeye bağlı Sofular mevkisinde, kiraladığı aracın içinde tabancayla vurularak öldürülmüş bulundu.

BAŞINDAN VURULMUŞ

Başına isabet eden mermiyle hayatını kaybeden Özkan'ın cenazesi, otopsinin ardından gönderildiği memleketi Karaman'da toprağa verildi. Altınözü Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Hüseyin Özkan'ın öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Jandarma uzman çavuş, kiraladığı otomobilin içinde başından vurulmuş halde bulundu
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Kaynak: DHA

Hüseyin Özkan, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da jandarma uzman çavuş, kiraladığı aracın içinde başından vurulmuş halde bulundu - Son Dakika


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