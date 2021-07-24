32 sürücüye 7 bin 129 lira idari para cezası uygulandı, 9 araç trafikten men edildi, belgesiz araç kullandığı tespit edilen bir sürücü hakkında işlem yapıldı.

Jandarma Havacılık Başkanlığından helikopterle gerçekleştirilen denetimde Antakya, Belen , İskenderun , Arsuz ve Samandağ ilçelerinde oluşturulan yol kontrol noktaları ve ana arterler havadan denetlendi.

Hatay 'da emniyet ve jandarma ekiplerince trafik yoğunluğunun olduğu kara yollarında helikopterle denetim yapıldı.

Son Dakika › Güncel › Hatay'da jandarma ve polis ekipleri helikopterle trafik denetimi yaptı - Son Dakika

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