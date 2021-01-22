Hatay'da jandarmanın bulduğu yaralı şahin tedaviye alındı - Son Dakika

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, jandarma ekiplerince bulunan yaralı şahin Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıseki Mahallesi'nde devriye görevi sırasında yol kenarında bir şahini bitkin halde buldu.

Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma ekiplerine teslim edilen yaralı şahinin, sağ kanadının kırık, soğuk ve açlık nedeniyle de bitkin olduğu belirlendi.

Doğa ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne ait Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülen şahinin, tedavisini tamamlamasının ardından doğal ortamına salınacağı öğrenildi.