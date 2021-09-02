Hatay'da jandarmanın operasyonlarında 3 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Şüpheli F.R, A.B, S.D. ve C.D. gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, Belen ilçesinin Sarımazı ile Yayladağı'nın Şenköy mahallelerinde belirlenen adreslerde uyuşturucu bulundurulduğu bilgisine ulaştı.

Hatay 'ın Belen ve Yayladağı ilçelerindeki uyuşturucu operasyonlarında 3 kilo 200 gram esrar ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

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