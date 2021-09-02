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Hatay'da jandarmanın operasyonlarında 3 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Hatay'da jandarmanın operasyonlarında 3 kilogram esrar ele geçirildi

02.09.2021 10:36
Hatay'da jandarmanın operasyonlarında 3 kilogram esrar ele geçirildi, System.String[]

Hatay'ın Belen ve Yayladağı ilçelerindeki uyuşturucu operasyonlarında 3 kilo 200 gram esrar ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın Belen ve Yayladağı ilçelerindeki uyuşturucu operasyonlarında 3 kilo 200 gram esrar ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, Belen ilçesinin Sarımazı ile Yayladağı'nın Şenköy mahallelerinde belirlenen adreslerde uyuşturucu bulundurulduğu bilgisine ulaştı.

Adreslere baskın düzenleyen ekipler, toplam 3 kilo 200 gram esrar maddesi ele geçirdi.

Şüpheli F.R, A.B, S.D. ve C.D. gözaltına alındı.

Yayladağı, Belen, Hatay, Esrar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatay'da jandarmanın operasyonlarında 3 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika


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