Hatay'da K9 köpekleriyle uyuşturucu uygulaması - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da K9 köpekleriyle uyuşturucu uygulaması - Son Dakika

Hatay'da K9 köpekleriyle uyuşturucu uygulaması

6 saat önce

Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu ile mücadelede sıkı çalışmalar yapan polis, K9 köpekleriyle uygulama yaptı.

Hatay'da K9 köpekleriyle uyuşturucu uygulaması, System.String[]

Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu ile mücadelede sıkı çalışmalar yapan polis, K9 köpekleriyle uygulama yaptı.


İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçenin özellikle uyuşturucu satıcılarının yoğun olduğu mahallelerde ve sokak aralarında K9 köpekleriyle şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde uygulama yaptı. Son birkaç aydır yoğun olarak denetimlerin yapıldığı bölgelerde özellikle K9 köpekleriyle uygulamaların yapılması, bölgede yaşanan suç oranlarının azalmasına neden oldu. Yapılan uygulamada aranan 2 şahıs yakalanırken, 3 adet aranması olan motosiklet ve bir miktar uyuşturucu maddesi ele geçirildi. - HATAY

İskenderun, Polis, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 03:05 Kaynak: İHA
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