Edinilen bilgiye göre; Modernevler Mahallesinde bir depoda yaklaşık 300 bin lira değerindeki 1600 metre kablonun kesilmek suretiyle çalınmasıyla ilgili İskenderun Emniyet Müdürlüğünce başlatılan çalışmada şüphelinin E.Ç. isimli şahıs olduğu tespit edildi.

Kaynak: İHA

İskenderun, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hatay'da kablo hırsızı yakalandı - Son Dakika

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