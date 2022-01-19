Hatay'da kablo hırsızlığı şüphelisi 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Hatay'ın Payas ilçesinde 100 bin lira değerinde elektrik kablo ve malzeme hırsızlığı yaptıkları iddiası ile gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karacami Mahallesi'nde bir apartmana ait piyasa değeri 100 bin lira olan rulo halinde elektrik kabloları ve tesisat kutularının çalınması olayı ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları çalışmada hırsızlık şüphelilerinin M.G. ve M.K. olduğunu tespit etti. Yapılan takip sonucu şüpheliler bulundukları adreste yakalandı. M.G.'ye ait aracın bagajında yapılan aramada 102 kilogram bakır kablo ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY