Hatay'da kablo hırsızlığından yakalanan 3 kişiden 2'si tutuklandı - Son Dakika

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde internet kablosu hırsızlığından gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Dörtyol ve İskenderun jandarma ekipleri Dörtyol Yeşilköy Mahallesi'nde 500 metre fiber internet hattının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kamera kayıtlarını inceleyen ve görgü tanıklarını dinleyen ekipler, daha önce kablo hırsızlığı kaydı bulunan F.Y. ile Ö.Y. ve U.I'yı gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan F.Y ile U.I tutuklandı, Ö.Y ise serbest bırakıldı.