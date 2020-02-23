Hatay'da kaçak akaryakıt operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da kaçak akaryakıt operasyonu - Son Dakika

Hatay'da kaçak akaryakıt operasyonu

16 dakika önce

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 3 bin 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Hatay'da kaçak akaryakıt operasyonu, System.String[]

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 3 bin 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı büro ekipleri tarafından kaçakçılık suçları kapsamında Dörtyol ilçesinde N.D. isimli şahsın evinde yaptıkları aramada 3 bin 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.


Gözaltına alınan N.D.'nin işlemleri sürüyor. - HATAY

İskenderun, Dörtyol, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 01:42 Kaynak: İHA
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