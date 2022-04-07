Hatay'da kaçak alkol ve sigara operasyonu - Son Dakika
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Hatay'da kaçak alkol ve sigara operasyonu

07.04.2022 10:44
Hatay'da kaçak alkol ve sigara operasyonu

Hatay'da bir eve yapılan baskında 350 litre kaçak alkol ve 300 paket kaçak sigara ele geçirildiEdinilen bilgiye göre, Antakya ilçesi, Üçgedik Mahallesinde ikamet eden R.E. ile Y.E.

Hatay'da bir eve yapılan baskında 350 litre kaçak alkol ve 300 paket kaçak sigara ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Antakya ilçesi, Üçgedik Mahallesinde ikamet eden R.E. ile Y.E. isimli şahısların evlerinde kaçak sigara ile kaçak alkol üretimi yaparak sattıkları bilgisi alan jandarma ekipleri ile JASAT adreslere baskın düzenledi.

Şüphelilere ait evde yapılan aramada 2 bin 500 adet makaron ile 300 paket sigara ve 350 litre kaçak alkol ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli ve idari işlem yapıldı. - HATAY

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Kaçak Sigara, Antakya, Hatay, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da kaçak alkol ve sigara operasyonu - Son Dakika


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