Son Dakika Haberleri: Hatay'da kaçak avlanan iki kişi ekiplere ateş açtı
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Hatay'da kaçak avlanan iki kişi ekiplere ateş açtı

6 saat önce

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, kaçak avlandıkları tespit edilen iki kişiye 5 bin lira ceza kesildi.

Hatay'da kaçak avlanan iki kişi ekiplere ateş açtı, System.String[]

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, kaçak avlandıkları tespit edilen iki kişiye 5 bin lira ceza kesildi.

Ahrazlı Mahallesi'nde kaçak avcılılık yapan iki kişi, kendilerini fark eden Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine ateş açarak kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye giden jandarma, kaçak avcılık yapan İ.Ö ve amcası K.Ö'yü gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından İ.Ö. ve K.Ö'ye kaçak avlandıkları gerekçesiyle 5 bin lira para cezası kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Kırıkhan, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 07:00 Kaynak: AA
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