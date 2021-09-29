Hatay'da kaçak cep telefonu ve aksesuarı ele geçirildi - Son Dakika

İş yerine baskın yapan ekipler, 23 kaçak cep telefonu ile 1775 parça cep telefonu aksesuarı ele geçirdi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla Türkiye 'ye getirilen cep ve telefonu aksesuarlarının Ardıçlı Mahallesi'ndeki bir kırtasiyede satıldığı bilgisine ulaştı.

Hatay 'ın Hassa ilçesinde yurda yasa dışı yollarla sokulduğu belirlenen 23 cep telefonu ile 1775 parça cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

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