Hatay'da kaçak elektronik sigara ve parçaları ele geçirildi - Son Dakika
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Hatay'da kaçak elektronik sigara ve parçaları ele geçirildi

24.03.2022 11:29
Hatay'da kaçak elektronik sigara ve parçaları ele geçirildi

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da 18 adet elektronik sigara, 282 adet elektronik sigara likiti, 42 kutu elektronik sigara parçası ele geçirildi.

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da 18 adet elektronik sigara, 282 adet elektronik sigara likiti, 42 kutu elektronik sigara parçası ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Akasya Mahallesinde bulunan bir işyerinde yapılan aramada 18 adet elektronik sigara, 282 adet elektronik sigara likiti, 42 kutu elektronik sigara parçaları ele geçirildi.

Olayla ilgili B.A. yakalanırken hakkında adli işlem yapıldı. - HATAY

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Emniyet Müdürlüğü, Antakya, Sigara, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da kaçak elektronik sigara ve parçaları ele geçirildi - Son Dakika


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