Son Dakika Haberleri: Hatay'da Kaçak Hap Operasyonu

Hatay'da Kaçak Hap Operasyonu

1 saat önce

Hatay'da düzenlenen operasyonda 20 bin kaçak uyarıcı hap ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

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Hatay'da düzenlenen operasyonda 20 bin kaçak uyarıcı hap ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Antakya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Antakya ilçesi Saraykent Mahallesi'ndeki evde kaçak uyarıcı hap bulunduğu istihbaratı üzerine harekete geçti.

Adrese düzenlenen operasyonda 20 bin uyarıcı hap ele geçirildi.

Suriye uyruklu Shadi A. gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 12:07 Kaynak: AA

Antakya, Hatay, Güncel
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