Hatay'da Kaçak Hap Operasyonu
1 saat önce
Hatay'da düzenlenen operasyonda 20 bin kaçak uyarıcı hap ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Hatay
'da düzenlenen operasyonda 20 bin kaçak uyarıcı hap ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı. Antakya
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Antakya ilçesi Saraykent
Mahallesi'ndeki evde kaçak uyarıcı hap bulunduğu istihbaratı üzerine harekete geçti.
Adrese düzenlenen operasyonda 20 bin uyarıcı hap ele geçirildi. Suriye
uyruklu Shadi A. gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 12:07 Kaynak: AA
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