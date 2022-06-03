Hatay'da kaçak içki operasyonu

Hatay'ın Defne ilçesinde 52 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri kaçakçılık olaylarının önlenmesi amacıyla çalışma gerçekleştirdi. Defne Elektrik Mahallesi'nde bulunan bir ikamette yapılan aramada 52 şişe kaçak içki, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 104 adet fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak M.A. gözaltına alınırken, hakkında adli işlem yapıldı. - HATAY