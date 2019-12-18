Hatay'da kaçak içki üreten 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da kaçak içki üreten 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Hatay'da kaçak içki üreten 4 kişi gözaltına alındı

6 saat önce

Hatay'da ev ve iş yerlerinde kaçak içki ürettikleri belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

Hatay'da kaçak içki üreten 4 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Hatay'da ev ve iş yerlerinde kaçak içki ürettikleri belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, Arsuz İlçe Jandarma Komutanlığının duyum üzerine kaçak içki ürettikleri tespit edilen 4 şahsın ev ve iş yerlerine yapılan eş zamanlı operasyonlarda, 540 litre şarap, 381 litre boğma rakı, boğma rakı yapımında kullanılan 20 kilogram kuru incir ve bir hassas terazi ele geçirildi. Yılbaşına hazırlık yaptıkları ve piyasaya kaçak içki süreceği belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.


Ele geçirilen kaçak içkiler Arsuz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi. - HATAY

Arsuz, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 03:24 Kaynak: İHA
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