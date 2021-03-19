Hatay'da kaçak içki ve sigara ele geçirildi - Son Dakika

Hatay'da kaçak içki ve sigara ele geçirildi

Hatay'da 304 litre kaçak içki ve 230 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Hatay'da 304 litre kaçak içki ve 230 paket kaçak sigara ele geçirildi. Defne İlçe Jandarma Komutanlığınca, Tavla Mahallesinde, bir evde kaçak sigara ve alkol bulundurulduğu ihbarını alındı. A.T. isimli şahsın ikametinde yapılan arama sonucunda değişik ebatlarda 124 adet şişe içerisinde 304 litre kaçak içki ile 230 paket kaçak sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan A.T. sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı. - HATAY

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