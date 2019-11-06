Son Dakika Haberleri: Hatay'da kaçak imalathanede bir ton yoğurt ve peynir bulundu
Son Dakika Güncel Hatay'da kaçak imalathanede bir ton yoğurt ve peynir bulundu

Hatay'da kaçak imalathanede bir ton yoğurt ve peynir bulundu

7 saat önce

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde "merdiven altı" olarak tabir edilen kaçak imalathanede satışa hazır halde bir ton yoğurt ve peynir ele geçirildi.

Hatay'da kaçak imalathanede bir ton yoğurt ve peynir bulundu, System.String[]

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde "merdiven altı" olarak tabir edilen kaçak imalathanede satışa hazır halde bir ton yoğurt ve peynir ele geçirildi.

Kırıkhan Belediyesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri bir binada ruhsatsız süt ürünleri üretimi yapıldığı ihbarı üzerine Cumhuriyet Mahallesi 365. Sokak'taki adrese baskın düzenledi.

Adreste yapılan denetimlerde ruhsatsız ve hijyen kurallarına uygun olmayan yoğurt ve peynir üretimi yapıldığı tespit edildi.

Zabıta ekipleri iş yerini mühürlerken ele geçirilen ürünler imha edildi.

Kırıkhan Belediyesi Zabıta Müdürü Ahmet Mazlum konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, iş yerinin mühürlendiğini ve sahibine gerekli yasal bildirimlerin yapıldığını belirtti.

Cumhuriyet Mahallesi, Kırıkhan Belediyesi, Kırıkhan, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 04:02 Kaynak: AA
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