Hatay'da kaçak kazı yapan hazine avcılarına suçüstü - Son Dakika

Hatay'da kaçak kazı yapan hazine avcılarına suçüstü

Hatay\'da kaçak kazı yapan hazine avcılarına suçüstü
Son Güncelleme: 22.08.2023 19:50

Hatay'ın Samandağ ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda kaçak kazı yaptığı tespit edilen 4 hazine avcısı suç üstü yakalandı. Yapılan aramada birçok kazı malzemesi ele geçirildi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde kaçak kazı yaptığı tespit edilen 4 hazine avcısı jandarma tarafından yakalandı.

KAÇAK KAZI YAPARKEN YAKALANDILAR

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, asayişin sağlanması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekiplerin detaylı çalışmaları sonucunda Samandağı ilçesi Kapısuyu Mahallesi'nde, kaçak kazı yaptığı tespit edilen 4 şahıs suçüstü yakalandı.

Hatay'da kaçak kazı yapan hazine avcıları suçüstü yakalandı

ÇOK SAYIDA EKİPMAN ELE GEÇİRİLDİ

Bölgede yapılan aramada olayda kullanılan; 1 adet jeneratör, 1 adet kırıcı, 1 adet Hilti, 1 adet güneş paneli, 12 metre ip, 15 metre elektrik kablosu, 2 adet dedektör başlığı, 1 adet dedektör, 1 adet dedektör kumandası, 2 adet takviye kablosu ile çok sayıda kazma, kürek ve çekiç ele geçirildi.

Hatay'da kaçak kazı yapan hazine avcıları suçüstü yakalandı
Kaynak: İHA

Jandarma, Samandağ, Hatay, Suç, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da kaçak kazı yapan hazine avcılarına suçüstü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da kaçak kazı yapan hazine avcılarına suçüstü - Son Dakika
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