Hatay\'da kaçak kazı yapan hazine avcılarına suçüstü

Hatay'ın Samandağ ilçesinde kaçak kazı yaptığı tespit edilen 4 hazine avcısı jandarma tarafından yakalandı.

KAÇAK KAZI YAPARKEN YAKALANDILAR

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, asayişin sağlanması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekiplerin detaylı çalışmaları sonucunda Samandağı ilçesi Kapısuyu Mahallesi'nde, kaçak kazı yaptığı tespit edilen 4 şahıs suçüstü yakalandı.

ÇOK SAYIDA EKİPMAN ELE GEÇİRİLDİ

Bölgede yapılan aramada olayda kullanılan; 1 adet jeneratör, 1 adet kırıcı, 1 adet Hilti, 1 adet güneş paneli, 12 metre ip, 15 metre elektrik kablosu, 2 adet dedektör başlığı, 1 adet dedektör, 1 adet dedektör kumandası, 2 adet takviye kablosu ile çok sayıda kazma, kürek ve çekiç ele geçirildi.