Hatay'ın Samandağ ilçesinde kaçak kazı yaptığı tespit edilen 4 hazine avcısı jandarma tarafından yakalandı.
Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, asayişin sağlanması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekiplerin detaylı çalışmaları sonucunda Samandağı ilçesi Kapısuyu Mahallesi'nde, kaçak kazı yaptığı tespit edilen 4 şahıs suçüstü yakalandı.
Bölgede yapılan aramada olayda kullanılan; 1 adet jeneratör, 1 adet kırıcı, 1 adet Hilti, 1 adet güneş paneli, 12 metre ip, 15 metre elektrik kablosu, 2 adet dedektör başlığı, 1 adet dedektör, 1 adet dedektör kumandası, 2 adet takviye kablosu ile çok sayıda kazma, kürek ve çekiç ele geçirildi.
Son Dakika › 3. Sayfa › Hatay'da kaçak kazı yapan hazine avcılarına suçüstü - Son Dakika