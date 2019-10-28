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Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da kaçak kazı yapan 6 kişi tutuklandı

Hatay'da kaçak kazı yapan 6 kişi tutuklandı

1 saat önce

Hatay'da kaçak kazı yapan 6 kişi tutuklandıHATAY - Hatay'ın Yayladağı ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişiden 6'sı tutuklandı.

Hatay'da kaçak kazı yapan 6 kişi tutuklandı

HATAY - Hatay'ın Yayladağı ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişiden 6'sı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, alınan istihbari bilgiler üzerine başlatılan çalışma sonucunda Yayladağı ilçesine bağlı Yoncakaya Mahallesi kırsalında kaçak kazı yapıldığı tespit edildi. Jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonla kaçak kazı yapan 8 kişiyi kazı malzemeleri ve eser niteliği taşıyan objelerle yakaladı.

Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan 8 kişiden S.U., T.M., Y.K., V.B., C.Y. ve M.K. tutuklandı.

Hatay'da kaçak kazı yapan 6 kişi tutuklandı

Yayladağı, Jandarma, Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 07:09 Kaynak: İHA
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