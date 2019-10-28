Hatay'da kaçak kazı yapan 6 kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, alınan istihbari bilgiler üzerine başlatılan çalışma sonucunda Yayladağı ilçesine bağlı Yoncakaya Mahallesi kırsalında kaçak kazı yapıldığı tespit edildi. Jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonla kaçak kazı yapan 8 kişiyi kazı malzemeleri ve eser niteliği taşıyan objelerle yakaladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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