Hatay'da kaçak makaron ve sigara operasyonu - Son Dakika
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Hatay'da kaçak makaron ve sigara operasyonu

27.04.2022 14:38
Hatay'da kaçak makaron ve sigara operasyonu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir depoda gümrük kaçağı 290 bin adet makaron ve bin 100 paket sigara ele geçirildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir depoda gümrük kaçağı 290 bin adet makaron ve bin 100 paket sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda Pınar Mahallesi'nde bulunan bir depoda arama yapıldı. Aramada gümrük kaçağı 290 bin adet makaron ve bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili M.K. gözaltına alındı. - HATAY

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Pınar Mahallesi, İskenderun, Sigara, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da kaçak makaron ve sigara operasyonu - Son Dakika


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