Hatay'da Kaçak Sigara Operasyonu
38 dakika önce
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir iş yerinde 481 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Hatay
'ın Dörtyol
ilçesinde bir iş yerinde 481 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan yapılan açıklamaya göre, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Sanayi Mahallesi'nde bulunan S.K'ye ait iş yerine operasyon düzenledi.
Yapılan aramada 481 paket gümrük kaçağı sigara bulundu, S.K. gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 06:10 Kaynak: AA
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