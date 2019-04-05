Son Dakika Haberleri: Hatay'da Kaçak Sigara Operasyonu

Hatay'da Kaçak Sigara Operasyonu

38 dakika önce

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir iş yerinde 481 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Hatay'da Kaçak Sigara Operasyonu, System.String[]
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir iş yerinde 481 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan yapılan açıklamaya göre, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Sanayi Mahallesi'nde bulunan S.K'ye ait iş yerine operasyon düzenledi.

Yapılan aramada 481 paket gümrük kaçağı sigara bulundu, S.K. gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 06:10 Kaynak: AA

Dörtyol, Hatay, Güncel
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