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Hatay'da kaçak sigara operasyonu - Son Dakika

Hatay'da kaçak sigara operasyonu

22.01.2022 11:08
Hatay'da kaçak sigara operasyonu

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da bin 20 paket gümrük kaçağı sigara ve 3 bin 800 adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da bin 20 paket gümrük kaçağı sigara ve 3 bin 800 adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri kaçakçılık suçları kapsamında çalışma gerçekleştirdi. Antakya Haraparası Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde yapılan aramada bin 20 paket gümrük kaçağı sigara ve 3 bin 800 adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan H.K. hakkında adli işlem başlatıldı. - HATAY

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Emniyet Müdürlüğü, Antakya, Sigara, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da kaçak sigara operasyonu - Son Dakika


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