Hatay'da kaçak sigara operasyonu - Son Dakika
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Hatay'da kaçak sigara operasyonu

24.03.2022 11:04
Hatay'da kaçak sigara operasyonu

Hatay'ın Reyhanlı ve İskenderun ilçelerinde yapılan kaçak sigara operasyonunda bin 120 paket, 5 bin 600 adet makaron (sigara kağıdı) ele geçirildi.

Hatay'ın Reyhanlı ve İskenderun ilçelerinde yapılan kaçak sigara operasyonunda bin 120 paket, 5 bin 600 adet makaron (sigara kağıdı) ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin kaçakçılık suçlarının önlenmesi amacıyla yaptığı çalışmalar kapsamında eski Reyhanlı yolu üzerinde durdurulan İ.Ş.'nin kullandığı otomobilde yapılan aramada; motor bölümüne yerleştirilmiş halde 800 paket gümrük kaçağı sigara,

İskenderun Dumlupınar mahallesinde C.H.'ye ait işyeri ve ikamette yapılan aramada ise; 320 paket Gümrük kaçağı sigara,1200 adet içi doldurulmuş makaron, 4 bin 400 adet boş makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili, 2 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı. - HATAY

Hatay'da kaçak sigara operasyonu

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Kaçak Sigara, İskenderun, Sigara, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da kaçak sigara operasyonu - Son Dakika


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