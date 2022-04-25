Hatay'da kaçak sigara operasyonu - Son Dakika
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Hatay'da kaçak sigara operasyonu

25.04.2022 13:17
Hatay'da kaçak sigara operasyonu

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yapılan 3 ayrı aramada 69 karton çeşitli markalarda gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yapılan 3 ayrı aramada 69 karton çeşitli markalarda gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Dörtyol ilçesinde yapılan kaçakçılıkla mücadele çalışmasında;

Özerli Mahallesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan T.K.'nın elindeki poşet içerisinde 5 karton gümrük kaçağı sigara, durdurulan S.E. idaresindeki tır içerisinde yapılan aramada 30 karton, M.E.'nin kullandığı tır içerisinde ise 34 karton gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. - HATAY

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Son dakika haber | Hatay'da kaçak silah operasyonu Son dakika haber | Hatay'da kaçak silah operasyonu

Emniyet Müdürlüğü, Dörtyol, Sigara, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da kaçak sigara operasyonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da kaçak sigara operasyonu - Son Dakika
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