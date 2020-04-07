Hatay'da kaçak üretilen 14 bin maske ele geçirildi - Son Dakika

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Hatay'da kaçak üretilen 14 bin maske ele geçirildi
6 saat önce
Hatay'ın Antakya ilçesinde bir iş yerine düzenlenen operasyonda kaçak üretildiği tespit edilen 14 bin maske ele geçirildi, iş yeri sahibi gözaltına alındı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde bir iş yerine düzenlenen operasyonda kaçak üretildiği tespit edilen 14 bin maske ele geçirildi, iş yeri sahibi gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Amirliği ekipleri, Güzelburç Mahallesi'ndeki bir iş yerinde kaçak maske üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı.
Adrese operasyon düzenleyen polis, 280 paket içerisinde toplam 14 bin kaçak üretilen maske buldu.
İş yeri sahibi A.K. gözaltına alınırken, maskeler İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 04:36 Kaynak: AA
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