Hatay'da kaçak yaban keçisi avcılarına 79 bin 299 lira ceza - Son Dakika

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Hatay'da kaçak yaban keçisi avcılarına 79 bin 299 lira ceza
7 saat önce
Hatay'da koruma altındaki yaban keçilerini avladıkları belirlenen 3 avcıya 79 bin 299 lira para cezası kesildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 05:02 Kaynak: AA
Hatay'da koruma altındaki yaban keçilerini avladıkları belirlenen 3 avcıya 79 bin 299 lira para cezası kesildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri, Arsuz Yaban Hayatı Geliştirme Sahası içinde 3 kaçak avcının yaban keçisi avladıklarını tespit etti.
Ekipler, 3 hayvan avlayan H.R, V.G ve M.B'ye 79 bin 299 lira para cezası uyguladı.
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