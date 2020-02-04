Hatay'da kaçak yaban keçisi avcılarına 79 bin 299 lira ceza - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay'da kaçak yaban keçisi avcılarına 79 bin 299 lira ceza - Son Dakika

Hatay'da kaçak yaban keçisi avcılarına 79 bin 299 lira ceza

7 saat önce

Hatay'da koruma altındaki yaban keçilerini avladıkları belirlenen 3 avcıya 79 bin 299 lira para cezası kesildi.

Hatay'da kaçak yaban keçisi avcılarına 79 bin 299 lira ceza, System.String[]

Hatay'da koruma altındaki yaban keçilerini avladıkları belirlenen 3 avcıya 79 bin 299 lira para cezası kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri, Arsuz Yaban Hayatı Geliştirme Sahası içinde 3 kaçak avcının yaban keçisi avladıklarını tespit etti.

Ekipler, 3 hayvan avlayan H.R, V.G ve M.B'ye 79 bin 299 lira para cezası uyguladı.

Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Hatay, Yaban, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 05:02 Kaynak: AA
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