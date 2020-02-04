Hatay'da kaçak yaban keçisi avına 79 bin lira ceza - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay'da kaçak yaban keçisi avına 79 bin lira ceza - Son Dakika

Hatay'da kaçak yaban keçisi avına 79 bin lira ceza

15 dakika önce

HATAY'ın İskenderun ve Arsuz ilçelerinde yasa dışı yaban keçisi avladıkları tespit edilen 3 kişiye, toplam 79 bin 299 TL ceza kesildi.

Hatay'da kaçak yaban keçisi avına 79 bin lira ceza, System.String[]

HATAY'ın İskenderun ve Arsuz ilçelerinde yasa dışı yaban keçisi avladıkları tespit edilen 3 kişiye, toplam 79 bin 299 TL ceza kesildi.

Doğa Koruma Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Hatay Şube Müdürlüğü av koruma ekipleri, İskenderun ve Arsuz Yaban Hayatı Geliştirme Sahası içerisinde yaban keçisi avlayanların olduğu ihbarını aldı. Ekipler, yasa dışı avlanan H.R, V.G ve M.B.'yi tespit etti. 3 yaban keçisini vuran H.R., V.G. ve M.B.'ye 11 bin 319 TL idari yaptırım uygulayan ekipler, her keçi için 67 bin 980 TL tazminat olmak üzere toplamda 79 bin 299 TL cezai işlem uyguladı. H.R., V.G. ve M.B.'nin av sırasında kullanmış oldukları 3 yarı otomatik tüfeğe de el konuldu.


İskenderun, Hatay, Yaban, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 05:25 Kaynak: DHA
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