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Hatay'da kaçakçılık operasyonlarıına 4 tutuklama - Son Dakika

Hatay'da kaçakçılık operasyonlarıına 4 tutuklama

10.02.2022 11:53
Hatay'da kaçakçılık operasyonlarıına 4 tutuklama

HATAY'ın Antakya ve Hassa ilçelerinde, 580 paket kaçak sigara ile 290 bin TL değerinde elektronik eşya, uyuşturucu ve tarihi eser ele geçirildi.

HATAY'ın Antakya ve Hassa ilçelerinde, 580 paket kaçak sigara ile 290 bin TL değerinde elektronik eşya, uyuşturucu ve tarihi eser ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 17 kişiden 4'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı'nın kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, jandarma dedektifleri (JASAT) ile Hassa ve Antakya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, farklı günlerde 2 ilçedeki birçok adrese operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda, çeşitli markalarda 580 paket kaçak sigara, yaklaşık 290 bin TL değerinde çeşitli marka ve modelde 46 kaçak cep telefonu, 4 kamera, 1 tablet, 7 hoparlör, 29 kulaklık, 19 powerbank, 7 traş makinesi ile 10 gram esrar, 18 gram metamfetamin ve 5 tarihi eser ele geçirildi. Çeşitli suçlardan da arandığı öğrenilen ve gözaltına alınan 17 kişiden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Hatay'da kaçakçılık operasyonlarıına 4 tutuklama
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Kaçak Sigara, Türk Lirası, Antakya, Hassa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hatay'da kaçakçılık operasyonlarıına 4 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da kaçakçılık operasyonlarıına 4 tutuklama - Son Dakika
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