Hatay'da Kaçakçılık Operasyonu
42 dakika önce
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde düzenlenen operasyonda 10 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay
'ın Yayladağı
ilçesinde düzenlenen operasyonda 10 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Yayladağı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, Çamaltı Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda 10 bin 500 paket kaçak sigara ile 5 adet captagon hap ele geçirildi.
Olayla ilgili G.T. ve A.K. gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 06:48 Kaynak: AA
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