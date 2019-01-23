Son Dakika Haberleri: Hatay'da Kaçakçılık Operasyonu

Hatay'da Kaçakçılık Operasyonu

42 dakika önce

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde düzenlenen operasyonda 10 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde düzenlenen operasyonda 10 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yayladağı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, Çamaltı Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 10 bin 500 paket kaçak sigara ile 5 adet captagon hap ele geçirildi.

Olayla ilgili G.T. ve A.K. gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 06:48 Kaynak: AA

Yayladağı, Hatay, Güncel
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