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Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı - Son Dakika

Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı

10.02.2022 09:22
Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak olduğu tespit edilen 8 bin 700 kilogram tütün ve 50 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak olduğu tespit edilen 8 bin 700 kilogram tütün ve 50 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Akasya Mahallesi'nde bulunan bir evin deposuna operasyon yaptı.

Operasyonda, depoda 8 bin 700 kilogram kaçak tütün ile 50 bin makaron ele geçirildi.

Şüpheliler M.A. ve A.A. gözaltına alındı.???????

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Antakya, Sigara, Tütün, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı - Son Dakika
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