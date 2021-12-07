Kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Hatay'da, gümrük kaçakçılığına yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Kırıkhan ilçesinde belirlenen 4 iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, gümrük kaçağı 57 cep telefonu, 5 akıllı saat, 7 taşınabilir şarj, 106 kulaklık, 193 şarj kablosu, 53 şarj adaptörü ele geçirildi.

Ekiplerin Antakya- İskenderun kara yolunda durdurduğu bir kamyonette ise aracın kasasına gizlenmiş 140 bin kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) bulundu.

Operasyonda, F.Ç, M.M.İ, M.E.A, M.S.K, C.Ş. ve Suriye uyruklu A.A. gözaltına alındı.