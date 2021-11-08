Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda gümrük kaçağı 400 paket sigara, 56 şişe viski, 10 litre etil alkol ve 80 litre rakı ele geçirildi.
Konuyla ilgi bir şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Hatay'da kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika