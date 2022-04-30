Hatay'da kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Hatay'da kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı

30.04.2022 20:06
Hatay'da kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde 168 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirilen operasyonda, bir şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde 168 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirilen operasyonda, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konarlı Mahallesi'nde A.E'ye ait ikamette gümrük kaçağı ürünler bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, gümrük kaçağı 168 cep telefonu, 155 parça cep telefonu aksesuarı ve 150 paket sigara ele geçirdi.

Şüpheli A.E. gözaltına alındı.

YORUMLAR
500
'Dur' ikazından kaçan otomobilden uyuşturucu çıktı 'Dur' ikazından kaçan otomobilden uyuşturucu çıktı Hatay'da 2 bin 620 sikke ve çeşitli objeler ele geçirildi Hatay'da 2 bin 620 sikke ve çeşitli objeler ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatay'da kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
19:51 Acun Ilıcalı'nın Hull City'si sahaya çıktığına pişman oldu!
19:50 Yıldız Tilbe kaza yaptı, arabadan indikten sonraki hareketi takdir topladı
19:34 Hırçın çakal, plajda tek bulduğu çocuğun suratını parçaladı
19:31 Trabzonspor-Antalyaspor maçında ilk 11'ler belli oldu
19:30 La Liga'da şampiyon Real Madrid oldu!
18:57 Burak Elmas basın toplantısında Fatih Terim'e çağrıda bulundu
18:46 Kadın masör, para karşılığında müşterisiyle cinsel ilişkiye girerken patronuna yakalandı
18:32 Burak Elmas Galatasaray'ın seçim tarihini canlı yayında açıkladı!
18:19 Konyaspor, Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup oldu! Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi yolunda rahat bir nefes aldı
18:05 Trabzonsporlular kutlamalara başladı! Eşini hastanede bırakıp gelen taraftarın sözleri gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2022 20:24:25. #1.11#
SON DAKİKA: Hatay'da kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement