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Hatay'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Hatay'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı

03.02.2022 13:42
Hatay'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı

Kırıkhan ve Hassa ilçelerindeki kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkhan ve Hassa ilçelerindeki kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kaçakçılık faaliyetlerini önleme çalışmaları kapsamında Kırıkhan ilçe merkezi ile Hassa'nın Akbez Mahallesi'ndeki 2 adrese baskın düzenledi.

Ekiplerin hassas burunlu köpeklerle evlerde yaptığı aramada, 1340 paket gümrük kaçağı sigara, 2 şişe kaçak içki ile ruhsatsız tabanca, bir miktar uyuşturucu maddesi ve hassas terazi bulundu.

Konuyla ilgili N.Y, A.Y. ve M.Y gözaltına alındı.

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İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Kırıkhan, Hassa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatay'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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