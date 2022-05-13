Hatay'da kaçan dana ortalığı birbirine kattı - Son Dakika
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Hatay'da kaçan dana ortalığı birbirine kattı

13.05.2022 23:39

Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahiplerinin elinden kaçan dana, 5 saat süren kovalamaca sonucu yakalandı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahiplerinin elinden kaçan dana, 5 saat süren kovalamaca sonucu yakalandı. Zaman zaman tehlikeli anlar yaşatan danayı yakalamak isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Samandağ ilçesinde sahiplerinin elinden kaçan dana ortalığı birbirine kattı. Vatandaşların danayı ip ve halatlarla yakalama çabası ise sonuçsuz kaldı. Yaklaşık 5 saat süren kovalamacanın ardından bir pasajda kıstırılan dana, yakalanarak sahibi tarafından pikaba bindirildi. - HATAY

Hatay'da kaçan dana ortalığı birbirine kattı
Hatay'da kaçan dana ortalığı birbirine kattı
Hatay'da kaçan dana ortalığı birbirine kattı
Hatay'da kaçan dana ortalığı birbirine kattı
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da kaçan dana ortalığı birbirine kattı - Son Dakika


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