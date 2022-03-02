Hatay'da kaçan inek kanalizasyona sıkışmış halde bulundu - Son Dakika
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Hatay'da kaçan inek kanalizasyona sıkışmış halde bulundu

02.03.2022 20:11
Hatay'da kaçan inek kanalizasyona sıkışmış halde bulundu

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da kaçan inek kanalizasyona sıkışmış vaziyette bulundu.

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da kaçan inek kanalizasyona sıkışmış vaziyette bulundu.

Merkez ilçe Antakya'da sahibinin elinden kaçan inek, dere yatağında indi. Vatandaşlar yakalamaya çalışsa da inek, dere yatağında gözlerden kayboldu. Daha sonra kanalizasyona sıkıştığı anlaşılan ineği gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri, dere yatağına yakın bölgede kanalizasyona sıkışan ineği bulunduğu yerden güçlükle çıkartabildi. - HATAY

Hatay'da kaçan inek kanalizasyona sıkışmış halde bulundu
Hatay'da kaçan inek kanalizasyona sıkışmış halde bulundu
Hatay'da kaçan inek kanalizasyona sıkışmış halde bulundu

YORUMLAR
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İtfaiye, Antakya, Hatay, İnek, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da kaçan inek kanalizasyona sıkışmış halde bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da kaçan inek kanalizasyona sıkışmış halde bulundu - Son Dakika
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