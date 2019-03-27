Son Dakika Haberleri: Hatay'da Kaçış Hazırlığındaki Fetö Şüphelilerine Operasyon

Hatay'da Kaçış Hazırlığındaki Fetö Şüphelilerine Operasyon

18 dakika önce

HATAY'da Fethullahçı Terör Örgütü/Parelel Devlet Yapılanması(FETÖ/ PDY) üyelerinin saklandığı hücre evlerine düzenlenen operasyonda 2'si kadın 5 şüpheli yakalandı.

Hatay'da Kaçış Hazırlığındaki Fetö Şüphelilerine Operasyon, System.String[]
HATAY'da Fethullahçı Terör Örgütü/Parelel Devlet Yapılanması

(FETÖ/ PDY) üyelerinin saklandığı hücre evlerine düzenlenen operasyonda 2'si kadın 5 şüpheli yakalandı.

İstanbul, Diyarbakır ve Şanlıurfa illerinde yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama emri bulunan FETÖ/PDY şüphelisi 5 kişinin Hatay'da saklandığı ve deniz yoluyla yurt dışına kaçacağı bilgisi üzerine polis, 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda kadın şüpheliler Z.T., B.A ile M.T., R.K. ve B.K. yakalandı. Şüphelilerin bulunduğu adreslerde yapılan aramada 5 kullanıma hazır vaziyette paketli can yeleği ile örgüt içi haberleşmede kullandıkları değerlendirilen dijital materyaller ele geçirildi. Şüphelilerin saklandıkları adreslerde kimliklerini gizlemek amacıyla kod adı kullandıkları, kapı komşularının ve bulundukları çevredeki herkesin şahısları gerçek isimleri ile değil kod isimleriyle tanıdıkları, örgüt üyesi kadınların yakalanma riskini azaltmak için eşlerinden ayrı adreslerde kaldığı tespit edildi. Şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. - Hatay

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 04:48 Kaynak: DHA

Hatay, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dilendikleri Parayı Ekmek Arasına Saklayan Dilenciler Pes Dedirtti PKK Elebaşlarından Rıza Altun Nokta Atışıyla Vuruldu! İşte Operasyon Anının Görüntüleri İstanbul'da Kobra Zehri Operasyonu: 541 Tüp Ele Geçirildi MİT Buldu TSK Vurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 17:06:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatay'da Kaçış Hazırlığındaki Fetö Şüphelilerine Operasyon
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]