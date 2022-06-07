Yürüyüş yapan vatandaşlar kadın cesedi buldu - Son Dakika
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Yürüyüş yapan vatandaşlar kadın cesedi buldu

07.06.2022 09:18

Yürüyüş yapan vatandaşlar kadın cesedi bulduHATAY Hatay'ın Samandağ ilçesi kent merkezinde sabah yürüyüşü yapan vatandaşlar genç bir kadının cesedini buldu.

Yürüyüş yapan vatandaşlar kadın cesedi buldu

HATAY Hatay'ın Samandağ ilçesi kent merkezinde sabah yürüyüşü yapan vatandaşlar genç bir kadının cesedini buldu.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesinde yolda yürüyen vatandaşlar yerde hareketsiz yatan bir kadın görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk yaptığı incelemede kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Genç kadının kimliğinin 25 yaşındaki Aylin Arslan olduğu öğrenildi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından genç kadının cansız bedeni ölüm sebebinin belirlenmesi için Samandağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yürüyüş yapan vatandaşlar kadın cesedi buldu
Yürüyüş yapan vatandaşlar kadın cesedi buldu
Yürüyüş yapan vatandaşlar kadın cesedi buldu
Yürüyüş yapan vatandaşlar kadın cesedi buldu
Yürüyüş yapan vatandaşlar kadın cesedi buldu
Yürüyüş yapan vatandaşlar kadın cesedi buldu
Yürüyüş yapan vatandaşlar kadın cesedi buldu

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yürüyüş yapan vatandaşlar kadın cesedi buldu - Son Dakika

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