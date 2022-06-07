Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesinde yolda yürüyen vatandaşlar yerde hareketsiz yatan bir kadın görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk yaptığı incelemede kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Genç kadının kimliğinin 25 yaşındaki Aylin Arslan olduğu öğrenildi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından genç kadının cansız bedeni ölüm sebebinin belirlenmesi için Samandağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yürüyüş yapan vatandaşlar kadın cesedi buldu - Son Dakika

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