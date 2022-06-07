Samandağ'da kadın cesedi bulundu - Son Dakika
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Samandağ'da kadın cesedi bulundu

07.06.2022 10:36

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yol kenarında kadın cesedi bulundu.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yol kenarında kadın cesedi bulundu.

Atatürk Mahallesi'nde vatandaşlar, yol kenarında hareketsiz yatan bir kadını fark etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Aylin Arslan'a (25) ait olduğu belirlenen ceset, incelemenin ardından Samandağ Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Güvenlik kamerası kayıtlarına, Arslan'ın cesedinin bulunduğu bölgedeki bir binaya girmesi ve o bir süre sonra yüksekten zemine düşmesi yansıdı.

Samandağ'da kadın cesedi bulundu
Samandağ'da kadın cesedi bulundu
Samandağ'da kadın cesedi bulundu

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samandağ'da kadın cesedi bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samandağ'da kadın cesedi bulundu - Son Dakika
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