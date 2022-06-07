Güvenlik kamerası kayıtlarına, Arslan'ın cesedinin bulunduğu bölgedeki bir binaya girmesi ve o bir süre sonra yüksekten zemine düşmesi yansıdı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Samandağ'da kadın cesedi bulundu - Son Dakika

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