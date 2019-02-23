Son Dakika Haberleri: Hatay'da Kadın Cinayeti

Hatay'da Kadın Cinayeti

1 saat önce

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, bir süredir eşinden ayrı yaşadığı iddia edilen kadın babaevinde tabancayla öldürüldü.

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Hatay'ın Arsuz ilçesinde, bir süredir eşinden ayrı yaşadığı iddia edilen kadın babaevinde tabancayla öldürüldü.

Madenli Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan S.Ç. (25), evde yalnız olduğu sırada tabancayla öldürüldü.

Eve geldiklerinde S.Ç'nin cesediyle karşılaşan ailesi, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Yapılan incelemelerin ardından kadının cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde 14 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Kadının bir süredir eşinden ayrı olduğu, bu nedenle de ailesiyle birlikte yaşadığı iddia edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 04:34 Kaynak: AA

Hatay, Güncel
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