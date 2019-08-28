Son Dakika Haberleri: Hatay'da kadın cinayetlerine tepki
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Hatay'da kadın cinayetlerine tepki

8 dakika önce

Hatay'da bir araya gelen kadın ve erkekler eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut ve kadın cinayetlerine tepki gösterdi.

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Hatay'da bir araya gelen kadın ve erkekler eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut ve kadın cinayetlerine tepki gösterdi.
Türkiye Kadınlar Birliği İskenderun Şube Başkanı Canan Gencer, Sağlıklı Yaşam Parkında grup adına yaptığı basın açıklamasında, kadına yönelik şiddetin insanlık suçu olduğunu söyledi.
Şiddetin önlenmesinde yasalarda bazı eksikliklerin olduğunu belirten Gencer, "Ne zaman bir gazete okusak cinayet haberleriyle karşılaşır hale geldik. Kadına karşı şiddet ve kadın cinayetlerinin artık ciddi boyutlarda ele alınması ve bu durumun olumlu yönde aşılması, daha ağır yaptırımların uygulanması gerekir. Kadına şiddet uygulayanları kınıyoruz. Hayata renk katan ve hayatın her alanında kadınlara hak ettiği değer verilmelidir. Bunu da birlikte başaracağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Açıklamanın ardından bir süre slogan atan grup daha sonra dağıldı.
Açıklamaya sivil toplum kuruluşları, dernekler ve partiler de destek verdi.
Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 01:22 Kaynak: AA
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