Kırıkhan ve Dörtyol ilçelerinde "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Kırıkhan Kaymakamlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte Cumhuriyet Meydanında bir araya gelen Kırıkhanlı kadınlar kadınlara yönelik şiddete ellerindeki Türkçe ve Arapça yazılı dövizlerle tepki gösterdi, davul zurna eşliğinde 'Kadına Şiddete Sıfır Tolerans' yürüyüşü yaptı.

Etkinlikte konuşan Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, kadınların ailenin temeli olduğunu söyleyerek, "Kadınlarımız sevgi, şefkat, merhamet timsali ve tüm bir medeniyetin gelecek mimarlarıdır. Bunlara karşı hepimiz sevgi, saygı ve muhabbetle yaklaşmalıyız. Bizler tarihimize baktığımız zaman toplumumuz milletine fertlerine değer veren bir millettir. Zaten onun içinde ayakta kalmışız." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan protokol üyeleri kadınlara karanfil dağıttı.

Dörtyol'daki etkinlik ise İnönü Caddesi'nde yapıldı.

Dörtyol Kaymakamlığı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Dörtyol Kadın Girişimciler Derneği (DÖKAGİD) ve Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı (TÜRKAV) Dörtyol Şubesinin katılımıyla kadınlardan oluşan grup, kadına şiddeti canlandırdı.

Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak, Dörtyol Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Bayram Altunbaş ve Kadın Girişimciler Derneği Başkanı Esma Kural daha sonra katılımcılara karanfil dağıtımı yaptı.



Cadde üzerinde hazırlanan platformda, 'kadın şiddetine hayır' el baskıları gerçekleştirildi.