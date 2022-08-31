Hatay'da kadına yönelik şiddetle mücadelede 32 bin 654 erkeğe eğitim verildi - Son Dakika
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Hatay'da kadına yönelik şiddetle mücadelede 32 bin 654 erkeğe eğitim verildi

31.08.2022 14:41
Hatay'da kadına yönelik şiddetle mücadelede 32 bin 654 erkeğe eğitim verildi

Hatay'da kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında 32 bin 654 erkeğe eğitim verildi.

Hatay'da kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında 32 bin 654 erkeğe eğitim verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İçişleri Bakanlığı tarafından kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında "Kadına El Kal-Ka-Maz" sloganıyla yıl sonuna kadar en az 5 milyon erkeğe eğitim verilmesi amaçlanan çalışmayla ilgili eğitimlere devam ediyor.

Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Antakya, İskenderun, Belen ve Payas ilçelerinde 32 bin 654 erkeğe eğitim verildi.

Ekipler, eğitimlerin ardından vatandaşlara bilgilendirici broşür de dağıttı.

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Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da kadına yönelik şiddetle mücadelede 32 bin 654 erkeğe eğitim verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da kadına yönelik şiddetle mücadelede 32 bin 654 erkeğe eğitim verildi - Son Dakika
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