Kadınlar sıra için saç saça baş başa kavga etti...O anlar kamerada - Son Dakika
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Kadınlar sıra için saç saça baş başa kavga etti...O anlar kamerada

17.04.2022 21:17

Kadınlar sıra için saç saça baş başa kavga etti.

Kadınlar sıra için saç saça baş başa kavga etti...O anlar kamerada

HATAY - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kadınlar sıra için saç saça baş başa kavga etti.

Reyhanlı Belediyesi tarafından Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak için kurulan iftar çadırında yemek almaya gelen kadınlar sıra yüzünden birbirine girdi. Kadınları ayırmak için zabıtalar olaya müdahale etse de bir türlü sakinleştiremedi. Kadınlar saç saça, baş başa kavga ederken o anlar kameraya yansıdı.

Kadınlar sıra için saç saça baş başa kavga etti...O anlar kamerada
Kadınlar sıra için saç saça baş başa kavga etti...O anlar kamerada
Kadınlar sıra için saç saça baş başa kavga etti...O anlar kamerada

YORUMLAR
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Hatay, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kadınlar sıra için saç saça baş başa kavga etti...O anlar kamerada - Son Dakika


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