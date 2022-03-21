"Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda" programı düzenlendi - Son Dakika

AK Parti Kadın Kolları tarafından Hatay'da "Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda" adlı program düzenlendi.

AK Parti Kadın Kolları Yerel Yönetimler Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, bir otelde düzenlenen programda, hayalleri olan ve hayallerini gerçekleştiren kadınlarla bir arada olduklarını söyledi.

Kadınlara omuz vermek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Eronat, şunları kaydetti:

"Şu an da ekonomik baskılara ve kur dayatmalarına karşı direniyoruz ama şuna inanın üretimimiz, ihracatımız hız kesmeden devam ediyor. Bu konuda kadınlarımızın çok ciddi gayretleri var, biz bugün bu gayretlere omuz vermek için geldik. Bu salonda hayalleri olan kadınlar var, bu salonda hayallerini gerçekleştirmiş olan kadınlarımız var. Biz bugün bu salonda hayallerini gerçekleştirmiş olan kadınlarla tanışacağız ve belki başka hayalleri olan kadınlarla karşılaşacağız. Büyük Türkiye hamlesi kadın olmadan olmuyor. Kadınlar nüfusumuzun yarısı ve Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi kadınlardan vazgeçemeyiz."

AK Parti İl Başkanı Adem Yeşildal da Türkiye'nin bugünlere ulaşmasında Türk kadınının çok büyük emeklerinin olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından AK Parti Kadın Kolları Seçim İşleri Başkanı Havva Sibel Söylemez'in moderatörlüğünde devletten aldıkları desteklerle yeni istihdam alanları oluşturan kadınlar, başarı hikayelerini anlattı.

Programa, AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, belediye başkanları, AK Parti Hatay İl Kadın Kolları Başkanı Zehra Eren, çok sayıda partili katıldı.