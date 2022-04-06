Hatay'da kafası demir korkuluklara sıkışan çocuk kurtarıldı - Son Dakika
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Hatay'da kafası demir korkuluklara sıkışan çocuk kurtarıldı

06.04.2022 17:35
Hatay'da kafası demir korkuluklara sıkışan çocuk kurtarıldı

Hatay'ın Antakya ilçesinde, kafası demir balkon korkuluğuna sıkışan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde, kafası demir balkon korkuluğuna sıkışan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Esentepe Mahallesi'nde, zemin kattaki evlerinin balkonunda oynayan Suriye uyruklu 3 yaşındaki Yusuf Harnup'un kafası demir balkon korkuluğuna sıkıştı.

Aile, çocuklarının kafasını sıkıştığı yerden kendi imkanlarıyla çıkaramayınca durumu itfaiyeye bildirdi.

Bölgeye sevk edilen ekipler, balkonun demir korkuluklarını keserek Harnup'u bulunduğu yerden kurtardı.

Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Hatay'da kafası demir korkuluklara sıkışan çocuk kurtarıldı
Hatay'da kafası demir korkuluklara sıkışan çocuk kurtarıldı

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Esentepe, İtfaiye, Antakya, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatay'da kafası demir korkuluklara sıkışan çocuk kurtarıldı - Son Dakika


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