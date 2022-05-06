Hatay'da kafede çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Hatay'da kafede çıkan yangın söndürüldü

06.05.2022 11:40
Hatay'da kafede çıkan yangın söndürüldü

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, alışveriş merkezinin teras katındaki kafede çıkan yangını itfaiye söndürdü.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, alışveriş merkezinin teras katındaki kafede çıkan yangını itfaiye söndürdü.

Uluçınar Mahallesi'nde, bir alışveriş merkezinin teras katındaki kafede bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine yönlendirilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık bir saatlik çalışmayla söndürdü.

Çıkış nedeni araştırılan yangın, çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

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alışveriş, İtfaiye, Yangın, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatay'da kafede çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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