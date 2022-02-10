Üye Girişi
Hatay'da kahvehaneye kumar baskını - Son Dakika

Hatay'da kahvehaneye kumar baskını

10.02.2022 09:57
Hatay'da kahvehaneye kumar baskını

Hatay'ın Defne ilçesinde kumar oynayan 13 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Hatay'ın Defne ilçesinde kumar oynayan 13 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Defne ilçesi Çekmece Mahallesinde bulunan bir kahvehanede denetim yaptı. H.B. ile O.G.'nin işlettiği kahvehanenin kumarhaneye çevrildiğini ve 13 şahsın kumar oynadığını tespit eden ekipler, masa üzerinde bulunan 3 bin 500 lira ve 673 adet iskambil kağıdına el koydu.

Kumar oynadıkları tespit edilen E.G., K.D., İ.K., Ş.K., Ç.T., A.A., N.D., Ö.O., B.G., N.O., H.E., Ö.Ö, M.G. ile iş yeri sahipleri hakkında adli işlem yapıldı. - HATAY

YORUMLAR
500

Emniyet Müdürlüğü, Kumar, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da kahvehaneye kumar baskını - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
09:52 Soba faciası: Kayınpeder öldü, kayınvalide ve gelin yaşam savaşı veriyor!
09:48 Bilim insanının 'ruhla' ilgili söyledikleri ortalığı ayağa kaldırdı!
09:18 Iğdır'da köye inen 6 aç kurt, köpeği aralarına alarak parçaladı! O anlar kamerada
09:34 HDP'den istifa edip MHP'ye geçmişti! Parti'den açıklama geldi: Kovduk!
09:32 AK Partili Çamlı'dan elektrik zamları yorumu: Tamamı CHP zihniyetinin ürünüdür!
09:27 Hırsızlığın böylesi! MHP'li Saffet Sancaklı tabut taşırken, cenazede soyuldu!
09:15 Sadrazamın torunları birbirine girdi: 100 milyonluk miras mezar açtırdı!
09:12 Semra Güzel'in fotoğrafında yer alan kadın, terörist Volkan Bora'nın annesi çıktı: Beni örgüt kampına Semra Güzel götürdü
08:50 5 dakikada bitti! Oyuncu Fırat Tanış, 8 yıllık eşinden boşandı
08:47 Yağmurlar bir süre ara verecek! 10 Şubat'ta bölgelerimizde hava durumu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 10:03:23. #1.12#
SON DAKİKA: Hatay'da kahvehaneye kumar baskını - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement