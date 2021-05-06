Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde kamu arazisinde ekili 347 kök Hint keneviri ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ç.A. ve A.Ö'nün Kurtlusoğuksu Mahallesi Suludere mevkisindeki kamu arazisinde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, bölgede yaptıkları aramada arazide ekili 347 kök Hint keneviri ele geçirdi, Ç.A. ve A.Ö'yü gözaltına aldı.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Hatay'da kamu arazisinde Hint keneviri yetiştiren 2 zanlı yakalandı - Son Dakika