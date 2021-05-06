Hatay'da kamu arazisinde Hint keneviri yetiştiren 2 zanlı yakalandı - Son Dakika

Ekipler, bölgede yaptıkları aramada arazide ekili 347 kök Hint keneviri ele geçirdi, Ç.A. ve A.Ö'yü gözaltına aldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ç.A. ve A.Ö'nün Kurtlusoğuksu Mahallesi Suludere mevkisindeki kamu arazisinde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

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